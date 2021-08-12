Уралвагонзавод реконструирует футбольное мини-поле

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) реконструирует футбольное мини-поле, которое входит в комплекс заводского стадиона в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, на месте появится новое искусственное покрытие, а также новое ограждение. Работы планируют завершить в октябре 2021 года.

Всего на заводском стадионе имеется три футбольных поля. Новые газоны на большом и ещё одном из мини-полей были уложены в 2020 и 2019 годах соответственно. Здесь тренируются заводчане и воспитанники комплексной ШОР "Спутник", которую поддерживает Уралвагонзавод.