12 Августа 2021
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Реконструкция футбольного мини-поля, которое входит в комплекс стадиона Уралвагонзавода (2021) | Фото: uralvagonzavod.ru

Уралвагонзавод реконструирует футбольное мини-поле

Уралвагонзавод (в составе концерна УВЗ входит в государственную корпорацию Ростех) реконструирует футбольное мини-поле, которое входит в комплекс заводского стадиона в Дзержинском районе в Нижнем Тагиле.

Как сообщили в пресс-службе УВЗ, на месте появится новое искусственное покрытие, а также новое ограждение. Работы планируют завершить в октябре 2021 года.

Реконструкция футбольного мини-поля, которое входит в комплекс стадиона Уралвагонзавода(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

Всего на заводском стадионе имеется три футбольных поля. Новые газоны на большом и ещё одном из мини-полей были уложены в 2020 и 2019 годах соответственно. Здесь тренируются заводчане и воспитанники комплексной ШОР "Спутник", которую поддерживает Уралвагонзавод.

Реконструкция футбольного мини-поля, которое входит в комплекс стадиона Уралвагонзавода(2021)|Фото: uralvagonzavod.ru

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Теги: Уралвагонзавод, футбольное мини-поле, реконструкция



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