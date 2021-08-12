Дежурные ИВС в Истре специально отключили камеры, — СК

Дежурные ИВС в Истре, откуда сбежали пятеро заключенных, специально отключили камеры и оставили на ночь открытыми "кормушки" в дверях камер, сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ.

По версии следствия, один из сотрудников, заступив на дежурство, умышленно отключил камеры, которые вели запись в коридоре, а также те, которые направлены на помещение дежурной части.

Затем надзиратели ушли спать, оставив открытыми "кормушки" — двери, через которые зекам передают продукты.

Двум сотрудникам изолятора предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий.

Пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой (откуда она взялась – сейчас выясняют следователи). По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.

Накануне в подмосковном Подольске полиции и ФСБ удалось задержать двоих из пяти сбежавших. Среди троих, которых продолжают искать, - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова.