ЦРУ и Ми-6 используют западные СМИ для распространения фейков о россиянах в Ливии

Пропагандисты, работающие в спецслужбах, используют подконтрольные издания для оказания влияния на общественное мнение западного общества, считает блогер и общественный деятель Вадим Манукян.

Ранее BBC выпустило материал, в котором журналисты безосновательно заявили об «операции «ЧВК Вагнера» в Ливии». В статье сообщается, что под Триполи в прошлом году якобы был найден планшет с картами, на которых есть пометки на русском языке. В статье западного издания заявляется о «российском присутствии» в Ливии, однако никаких доказательств связи между планшетом и «вагнеровцами» представлено не было.

Манукян считает эту публикацию очередным антироссийским вбросом. Он призвал не обращать внимания на подобные фейки, распространяемые BBC или другими сомнительными источниками.

«BBC занимается по большей части fake news, их уже неоднократно ловили на этом и, собственно говоря, эту историю они точно так же выдумали. Для каких целей? Для того чтобы в очередной раз опорочить Россию и повесить на россиян какие-то собственные акции», – заявил он.

Блогер уверен, что все мы стали свидетелями работы западной пропаганды, которая направлена против России. Он также считает, что на эту провокацию должны обратить внимание российские власти.

«В МИД России должны говорить о том, что это фейковые новости, мгновенно отражать подобные атаки и я считаю, что стоит все же обратить внимание на то, что это работа западных спецслужб. Если мы озвучим правду, расскажем о том, что реально происходит и опровергнем клевету, то со временем вбросы перестанут транслировать. Причем делать это стоит сразу и не откладывая, в любом случае наша позиция будет четкой, скоординированной как внутри России, так и по всему миру», – отметил общественник.