ЦРУ и Ми-6 используют западные СМИ для распространения фейков о россиянах в Ливии

12 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Политика В России За рубежом
фейк, клавиатура, фейковые новости (2020) | Фото:s30466105235.mirtesen.ru

ЦРУ и Ми-6 используют западные СМИ для распространения фейков о россиянах в Ливии

Пропагандисты, работающие в спецслужбах, используют подконтрольные издания для оказания влияния на общественное мнение западного общества, считает блогер и общественный деятель Вадим Манукян.

Ранее BBC выпустило материал, в котором журналисты безосновательно заявили об «операции «ЧВК Вагнера» в Ливии». В статье сообщается, что под Триполи в прошлом году якобы был найден планшет с картами, на которых есть пометки на русском языке. В статье западного издания заявляется о «российском присутствии» в Ливии, однако никаких доказательств связи между планшетом и «вагнеровцами» представлено не было.

Манукян считает эту публикацию очередным антироссийским вбросом. Он призвал не обращать внимания на подобные фейки, распространяемые BBC или другими сомнительными источниками.

«BBC занимается по большей части fake news, их уже неоднократно ловили на этом и, собственно говоря, эту историю они точно так же выдумали. Для каких целей? Для того чтобы в очередной раз опорочить Россию и повесить на россиян какие-то собственные акции», – заявил он.

Блогер уверен, что все мы стали свидетелями работы западной пропаганды, которая направлена против России. Он также считает, что на эту провокацию должны обратить внимание российские власти.

«В МИД России должны говорить о том, что это фейковые новости, мгновенно отражать подобные атаки и я считаю, что стоит все же обратить внимание на то, что это работа западных спецслужб. Если мы озвучим правду, расскажем о том, что реально происходит и опровергнем клевету, то со временем вбросы перестанут транслировать. Причем делать это стоит сразу и не откладывая, в любом случае наша позиция будет четкой, скоординированной как внутри России, так и по всему миру», – отметил общественник.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: цру, ми-6, фейк, ливия, западные сми, чвк вагнера, вагнеровцы, ливия, ввс



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети