Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Министр обороны России Сергей Шойгу запустил реконструкцию БАМа.

Планируется отремонтировать участок протяженностью 340 км на восточной ветке Байкало-Амурской магистрали – между станциями Улак и Февральск. Завершение ремонта планируется к концу 2024 года.

После ремонта пропускная способность БАМа должна вырасти, заявил Шойгу. По его мнению, увеличатся транспортные возможности Восточной Сибири, в частности, объем транзитных перевозок.

"К реконструкции северо-восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды. Подобная практика не нова. В советское время её прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители", - заявил Шойгу.

Впрочем, студотряды едва ли станут основной рабочей силой проекта. Ранее к реконструкции планировалось привлечь ж/д войска, трудовых мигрантов и даже заключенных.