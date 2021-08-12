12 Августа 2021
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Экономика Сибирский ФО Дальневосточный ФО
(2004) |

Шойгу дал старт реконструкции БАМа

Министр обороны России Сергей Шойгу запустил реконструкцию БАМа.

Планируется отремонтировать участок протяженностью 340 км на восточной ветке Байкало-Амурской магистрали – между станциями Улак и Февральск. Завершение ремонта планируется к концу 2024 года.

После ремонта пропускная способность БАМа должна вырасти, заявил Шойгу. По его мнению, увеличатся транспортные возможности Восточной Сибири, в частности, объем транзитных перевозок.

"К реконструкции северо-восточной хорды БАМа активно подключились студенческие строительные отряды. Подобная практика не нова. В советское время её прошли десятки тысяч студентов, многие из которых впоследствии стали крупными хозяйственниками и политиками. Не исключение и глава нашего государства, а также многие другие известные руководители", - заявил Шойгу.

Впрочем, студотряды едва ли станут основной рабочей силой проекта. Ранее к реконструкции планировалось привлечь ж/д войска, трудовых мигрантов и даже заключенных.

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Теги: сергей шойгу, бам, реконструкция



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