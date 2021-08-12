Американская разведка не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса

Разведка США не пришла к единому выводу о происхождении коронавируса, сообщает CNN со ссылкой на проект доклада.

По данным источников телеканала, после трех месяцев изучения информации разведывательное сообщество склоняется к двум теориям: вирус возник в лаборатории Уханьского института вирусологии или естественным образом перешел к людям от животных.

Напомним, президент США Джозеф Байден поручил разведслужбам "удвоить усилия" по поиску места происхождения COVID-19 и отчитаться результатах в течение 90 суток. Срок исполнения поручения истекает в конце августа.

Ранее The Wall Street Journal со ссылкой на данные разведки США сообщило, что как минимум трое ученых Уханьского института вирусологии в ноябре 2019 года обратились в больницу с симптомами, характерными для заражения SARS-CoV-2. Косвенно это может служить аргументом в пользу искусственного происхождения коронавируса, подчеркивает издание.

Специалисты разведслужбы США при этом не смогли окончательно подтвердить ни одну из версий возникновения коронавируса. Отмечалось, что вряд ли ответ на этот вопрос будет доступен по прошествии отведенных 90 дней.