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Спорт Свердловская область
Билл Питерс, главный тренер ХК Автомобилист (2020) | Фото: ХК &quot;Автомобилист&quot;

Главный тренер ХК "Автомобилист": Переживать из-за второго поражения не вижу смысла

Главный тренер ХК "Автомобилист" Билл Питерс оценил итоги матча против череповецкой "Северстали" (1:2) на Кубке Республики Башкортостан. Это поражение стало для екатеринбургской команды вторым подряд на турнире – ранее уральцы уступили местному "Салавату Юлаеву" со счетом 1:3.
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Как заявил Питерс, после того, как команды обменялись заброшенными шайбами, игра выровнялась и шла до победного гола.

"К сожалению, во втором периоде мы сами создали себе проблемы, когда нахватали удаления, это и привело к такому результату. Я рад, что вернулся Шумаков, они с Да Костой и Макеевым хорошо взаимодействовали между собой, хорошо смотрелись. Я ими доволен. Шэйн Принс провел несколько матчей подряд, я дал ему паузу. У нас сейчас идет достаточно напряженный график, нужно разбавлять состав, дать некоторым ребятам отдохнуть, не перегружать их и посмотреть в деле других. Переживать из-за второго поражения не вижу смысла", - цитирует тренера официальный сайт "Автомобилиста".

Свой следующий матч на Кубке Республики Башкортостан екатеринбургская команда сыграет завтра, 13 августа. Соперником будет ярославский "Локомотив".

Напомним, что предсезонный турнир в Уфе пропускает основной голкипер "Автомобилиста" Якуб Коварж. Игрок продолжает проходить курс реабилитации в Германии.

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Теги: Автомобилист, Питерс, поражение, турнир, Уфа



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