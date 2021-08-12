12 Августа 2021
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Политика Санкт-Петербург
питерский закс, здание, санкт-петербург (2020) | Фото:restate.ru

“Родину” мочат за вторжение в городскую “песочницу”: Политолог Евстафьев

Политолог Дмитрий Евстафьев в своем Телеграм-канале прошелся по петербургской политике. Несмотря на то, что известный блогер – москвич, проблемы Северной столицы его интересуют и удивляют.

В сегодняшнем посте Евстафьев заявил, что ему категорически не нравится то, что происходит в Петербурге под выборы.

“Дело, ведь не в "Родине", – пишет он. – На месте "Родины" могла быть любая сила, которая попыталась бы активно играть на городской "повестке".

Речь о том, что большинство партий предпочитают кидаться популистскими обвинениями на тему “общефедерального бла-бла-бла”, где нет конкретного адресата и проблемы в общем-то очевидны. А лезть с претензиями к “хозяевам” города, городским “неприкасаемым” особо никто не хочет. Поскольку опасно. А “Родина” полезла.

“За это слишком бойкое вторжение в городскую "песочницу" “Родину” и мочат”, – уверен Евстафьев.

По мнению политолога, петербургское начальство очень боится, что хоть кто-то начнёт внятно разговаривать о погружающемся в депрессию городе, погрязшем в местечковых склоках и в неутихающей эпидемии ковида.

“Увы, но питерская управленческая элита деградировала до стадии полного пепелища, – констатирует Евстафьев. – Если региональные элиты решат, что у них есть право формировать "правила игры" под себя, то федеральный центр может очень быстро перестать быть центром. Как это и случилось 30 лет назад в СССР”.

Таким образом поствыборный майдан в "притихшем северном городе" Евстафьев считает более чем возможным.

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Теги: евстафьев, партия родина, закс, выборы, питерская элита



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