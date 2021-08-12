Украина снова запретила Киркорову въезд на свою территорию

Украина снова запретила Филиппу Киркорову въезд на свою территорию. Украинские СМИ со ссылкой на СБУ сообщают, что запрет будет действовать три года.

Примечательно, что это уже второй за лето запрет, наложенный украинскими властями на российского певца. В июне Минкультуры Украины внесло Киркорова в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Тогда певец выступил с гневной речью в соцсетях, заявив, что его популярность трансгранична. Позже его вычеркнули из "черного списка".

Киркоров после 2014 года неоднократно бывал в Крыму, давал там концерты и отдыхал.