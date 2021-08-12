В Челябинске после схода локомотива накажут начальника дистанции пути

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, причиной происшествия стало ненадлежащее содержание работниками Челябинской дистанции пути элементов путевого хозяйства, железнодорожного полотна.

30 июля текущего года при производстве маневровых работ на стрелочном переводе № 294 парка "Б" железнодорожной станции Челябинск-Главный произошел сход одной колесной пары тепловоза.

Начальника Челябинской дистанции пути привлекут к административной ответственности после схода локомотива на станции Челябинск–Главный.

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