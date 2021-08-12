12 Августа 2021
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Общество В России
вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

Вакцинация от ковида, вероятно, увеличивает летальность от гриппа, и наоборот, - врач

Между вакцинацией от ковида и летальностью от гриппа обнаружена связь: в 2020 году в тех российских регионах, где активнее всего вакцинировали от гриппа, была наибольшая летальность от ковида. Об этом на ОСН рассказала вирусолог Елена Терешина.
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По ее словам, эта зависимость перекрестная, то есть и вакцинация от ковида повышает летальность от гриппа.

"Группа ученых под руководством Владислава Ласкавого провела исследования: посмотрели, где наибольший процент заболевших, где больший летальный исход на территории России. И они увидели, что наиболее печальные показатели там, где прошла вакцинация от гриппа", - сказала она.

Подобное произошло в итальянском Бергамо. Очень высокая смертность была в домах престарелых, где накануне прихода коронавируса прошла вакцинация от гриппа.

Терешина отмечает, что для точного установления такой взаимосвязи нужны дополнительные наблюдения и исследования, но феномен повышенной смертности от коронавируса там, где люди вакцинируются от гриппа, уже зафиксирован.

Интересно, что вчера Роспотребнадзор рекомендовал регионам привить от гриппа к зиме не менее 60% населения.

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Теги: вакцинация, коронавирус, грипп, летальность



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