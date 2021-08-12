Военные подключатся к поискам пассажиров Ми-8, упавшего в Курильское озеро

К поискам пассажиров разбившегося на Камчатке Ми-8 подключатся военные.

Спасатели и водолазы МЧС не могут работать на глубине более 130 метров, где затонул рухнувший в Курильское озеро вертолет, пишет Regnum.

Как сообщил губернатор Камчатки Владимир Солодов, военные направят подводных роботизированных аппаратов, которые обследуют дно Курильского озера в районе авиакатастрофы.

Предположительно в салоне находятся семь пассажиров и один член экипажа. Напомним, всего на борту находилось 16 человек, спасено восемь. Спасенные госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжелое.

По данным СМИ, на борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик. Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.