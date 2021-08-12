12 Августа 2021
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Пункт тестирования на COVID-19 (2021) | Фото: Пресс-служба аэропорта Кольцово

Клинические рекомендации советуют не тестировать никакие вирусные инфекции, кроме гриппа, - врач

Тестирование на коронавирус противоречит клиническим рекомендациям, потому что респираторные вирусные инфекции вообще не тестируют. Об этом на "Славянском радио" рассказала врач-кардиолог областного Центра медицинской реабилитации в Оренбурге Наталья Ионова, которая также 20 лет отработала в реанимации.

По ее словам, в последних клинических рекомендациях 2018 года сказано, что не нужно тестировать никакие респираторные вирусные инфекции, кроме вируса гриппа, так как для него есть специфическое лечение.

"В инструкции к тесту написано, что он идентифицирует антиген SARS-CoV-2, то есть не сам коронавирус, а только антиген, и заключение этого теста не является основанием для установки диагноза. А у нас ставили диагноз по положительному тесту", - подчеркнула врач.

Также она считает, что есть хищение средств из фонда ОМС, потому что пациентов зачастую выписывают недолеченными, а когда они попадают в другую больницу, то все происходит снова.

"Одна больница полечила и оформила как законченный случай, отправила в другую больницу, та больница полечила и тоже получила деньги. За одного и того же пациента фонд ОМС платит дважды", - сказала Ионова.

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Теги: ПЦР-тест, ковид



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