12 Августа 2021
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Среднеуральский женский монастырь, ОМОН, полиция (2021) | Фото: Накануне.RU

Силовики задержали 30 человек на криминальной "стрелке" в центре Екатеринбурга

В свердловской полиции рассказали об итогах спецоперации по пресечению в Екатеринбурге криминальной "стрелки". Участники разборок собирались в центре уральской столицы в среду вечером.

Как рассказал Накануне.RU глава пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, сотрудниками полиции и Росгвардии были задержаны 30 человек. По его данным, в отношении доставленных в территориальный ОВД были возбуждены дела по различным административным статьям.

"В отношении 28 человек составлены протоколы по статье 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство", в отношении еще одного – по статье 18.8.1 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил пребывания на территории России". В отношении 30-го задержанного составлен протокол по статье 6.9 КоАП РФ "Употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача". Пять человек ранее уже привлекались к уголовной ответственности, в том числе за убийство, кражу и причастность к разбойному нападению", - уточнил полковник Горелых.

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По его словам, в ходе спецоперации сыщики изъяли полимерный мешок с веществом зеленого цвета, а также семь пистолетов, два из которых с устройствами для бесшумной стрельбы, восемь дополнительных обойм и четыре коробки с патронами.

"Один из обнаруженных "стволов" был приведен в боевое состояние. Конфискованные предметы переданы на исследование в экспертно-криминалистический центр ГУ МВД области", - добавил Валерий Горелых.

Уже сегодня собранные по данному факту материалы представители МВД направят на рассмотрение в суд.

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Теги: полиция, стрелка, задержания, Екатеринбург



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