"Мгновенно затопило борт": выживший в аварии Ми-8 на Камчатке рассказал о ЧП

Выживший в результате падения вертолета Ми-8 турист рассказал о моменте аварии.

Георгий Кованцев рассказал в интервью Telegram-каналу Baza, что вертолет должен был совершить остановку, а потом предполагалось улететь дальше.

"Никто не сообщал о неполадках, потому что все было штатно. Оборудование работало в полном объеме. Началась посадка сквозь облако тумана. Просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя", - рассказал мужчина.

Посадка закончилась ударом об воду, нос вертолета начал быстро уходить под воду, борт наполнился водой. Люди, сидевшие в хвосте, смогли выбраться: Георгий увидел зазор, в который удалось просунуть руку и пролезть. После того, как он выбрался из салона, пришлось довольно долго плыть под водой – машина моментально погружалась.

Температура воды в озере не превышает шести градусов, так что длительное нахождение в нем опасно для жизни. Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, что услышали, как вертолет упал, сели на моторные лодки и по волнам от упавшей машины смогли найти место крушения. Там они подобрали выживших.