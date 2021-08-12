12 Августа 2021
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Происшествия Дальневосточный ФО
(2004) | Фото: Накануне.ru

"Мгновенно затопило борт": выживший в аварии Ми-8 на Камчатке рассказал о ЧП

Выживший в результате падения вертолета Ми-8 турист рассказал о моменте аварии.

Георгий Кованцев рассказал в интервью Telegram-каналу Baza, что вертолет должен был совершить остановку, а потом предполагалось улететь дальше.

"Никто не сообщал о неполадках, потому что все было штатно. Оборудование работало в полном объеме. Началась посадка сквозь облако тумана. Просто началось плавное снижение на нормальных оборотах двигателя", - рассказал мужчина.

Посадка закончилась ударом об воду, нос вертолета начал быстро уходить под воду, борт наполнился водой. Люди, сидевшие в хвосте, смогли выбраться: Георгий увидел зазор, в который удалось просунуть руку и пролезть. После того, как он выбрался из салона, пришлось довольно долго плыть под водой – машина моментально погружалась.

Температура воды в озере не превышает шести градусов, так что длительное нахождение в нем опасно для жизни. Сотрудники Кроноцкого заповедника рассказали, что услышали, как вертолет упал, сели на моторные лодки и по волнам от упавшей машины смогли найти место крушения. Там они подобрали выживших.

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Теги: ми-8, авиакатастрофа, камчатка, озеро, авария



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