12 Августа 2021
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деньги рубль купюра (2007) | Фото: Накануне.ru

В УрФО должны расти количество субъектов предпринимательства и инвестиции в экономику

Уральский полпред Владимир Якушев в режиме ВКС провёл окружное совещание по вопросам совершенствования контрольной (надзорной) деятельности в УрФО. По его мнению, привлечение инвестиций в экономику и рост числа субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства – ключевые задачи, стоящие перед органами власти всех уровней, сообщили Накануне.RU в полпредстве.

К разговору присоединились министр экономического развития России Максим Решетников, статс-секретарь – заместитель главы Минэка Алексей Херсонцев, замминистра Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Анатолий Супруновский, начальник управления Генпрокуратуры в УрФО Дмитрий Брытков, главы регионов и уполномоченные по защите прав предпринимателей.

"Привлечение инвестиций в экономику и рост числа субъектов в сфере малого и среднего предпринимательства – ключевые задачи, стоящие перед органами власти всех уровней. Эти направления включены президентом в показатели эффективности глав регионов и муниципальных образований. На решение людей начать собственное дело влияет несколько факторов. Среди них – и такой, насколько справедливым является контроль за бизнесом со стороны государства. Обоснованность и объективность здесь не менее важны, чем налогообложение или возможность брать кредит по привлекательной банковской ставке", - отметил Владимир Якушев.

Совещание у полпреда президента в УрФО(2021)|Фото: uralfo.gov.ru

Мнение бизнес-сообщества о состоянии контрольно-надзорной деятельности отражается в показателях инвестиционного рейтинга. Регионы УрФО по этим критериям четвёртый год подряд находятся в группах "Е", "Д" и "С". Совершенствование контрольно-надзорной деятельности позволит изменить ситуацию. 39 федеральных ведомств и более 1 тыс. экспертов рассмотрели и отменили 3 тыс. актов последних 30 лет и 9 тыс. актов советского периода. На смену устаревшим требованиям пришли новые – прошедшие обсуждение с бизнесом и отвечающие запросам времени, рассказал Решетников.

Приоритет контрольно-надзорной деятельности теперь на профилактике. Используется риск-ориентированный подход, когда объекты распределяются по степени риска, и в зависимости от этого разрабатывается план проверок. Активнее используются технологии, позволяющие контролировать объект дистанционно: с помощью видеосвязи, по показателям датчиков.

"Изменяется отношение к оценке органов контроля. До реформы эффективность контроля складывалась из числа проверок и суммы штрафов. Поэтому в голове у контролёра был принцип: "Проверку начал – нужно найти нарушения". Этот подход больше неприемлем", - добавил Максим Решетников.

Регионам к 1 января 2022 г. нужно привести в соответствие с федеральным законодательством собственную нормативную базу. Челябинской области, к примеру, нужно принять 537 новых положений о контроле, Свердловской – 443, Курганской – 187, Тюменской – 108, Ямалу – 129, Югре – 310.

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Теги: Владимир Якушев, Максим Решетников, Евгений Куйвашев



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