12 Августа 2021
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Общество Свердловская область
суд (2016) | Фото:Накануне.RU

В Нижнем Тагиле судят школьника, насмерть сбившего пешехода на автомобиле отца

В Нижнем Тагиле направлено в суд уголовное дело школьника, по вине которого в ДТП погиб пешеход.
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Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, все случилось 7 ноября прошлого года: ранним утром ученик 11 класса, не имея водительских прав и находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль автомобиля "Шкода Рапид", который принадлежал его отцу. Двигаясь по проезжей части улицы Фрунзе, он сбил переходившего дорогу пешехода. В результате мужчина погиб.

Как отметили в надзорном ведомстве, подросток свою вину полностью признал. Пока юноша находится на подписке о невыезде и надлежащем поведении. Сейчас его уголовное дело направлено в Пригородный районный суд Нижнего Тагила.

Кроме этого, законный представитель парня привлечена к административной ответственности в виде предупреждения и штрафа в 15 тысяч рублей.

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Теги: школьник, суд, сбил, Нижний Тагил



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