Минздрав отправит в Якутию специалистов из-за дыма лесных пожаров

Минздрав РФ отправит в Якутию специалистов федеральных центров для оказания помощи жителям республики, которые страдают из-за дыма лесных пожаров. Соответствующее поручение дал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Врачи помогут лечить якутян, которые болеют коронавирусом в условиях задымления. Будут проведены специальные исследования, чтобы выяснить, как задымленность сказывается на здоровье местных жителей, пишет Regnum.

Отметим, обстановка с лесными пожарами в Якутии остается крайне напряженной. Дым от пожаров достиг уже почти всех уголков России от западных до восточных окраин, а по данным NASA – добрался уже и до Северного полюса.

Напомним, из-за сильной задымленности аэропорты Якутска и Мирного работают в ограниченном режиме. Кроме того, плохая видимость для судов на реке Лена осложняет северный завоз.

В Якутске могут сделать укороченными либо выходными рабочие дни, когда в городе наблюдается сильная задымленность - с такой просьбой к мэру города Евгению Григорьеву обратился глава республики Айсен Николаев.