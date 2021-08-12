Полицейские Сан-Франциско пригрозили уволиться, если их заставят вакцинироваться

Профсоюз шерифов Сан-Франциско выступил с заявлением, что офицеры уволятся или уйдут на пенсию, если их заставят вакцинироваться от коронавируса. Об этом сообщает телеканал Foxnews.

Ранее власти Сан-Франциско потребовали, чтобы все госслужащие были вакцинированы до 15 сентября. Профсоюз отмечает, что большинство офицеров уже и так вакцинированы, но принуждать недопустимо. Около 160 из 700 помощников шерифа не желают колоть себе препарат. Они готовы даже на еженедельное тестирование. Проблема и в том, что городу не хватает кадров и нельзя терять людей.

В конце июня власти города заявили, что все 37 тыс. госслужащих должны сделать прививку от ковида в течение 10 недель или уволиться.