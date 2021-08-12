12 Августа 2021
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Наталья Комарова, Сергей Маненков (2019) | Фото: Центр социальных медиа Югры, Евгений Ластюк

Глава Белоярского заболел коронавирусом

В Югре коронавирусом заболел глава Белоярского района Сергей Маненков, передает корреспондент Накануне.RU.

О положительном тесте мэра сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в своем Instagram.

"К сожалению, ПЦР Сергея Маненкова показал положительный результат. Уважаемый Сергей Петрович, выздоравливайте, пожалуйста", - сообщила губернатор.

Маненков является самым "возрастным" муниципальным главой в автономном округе - ему 65 лет. По словам самого Маненкова, он чувствует себя хорошо, болезнь проявляется в виде ОРВИ. Пока он пробудет на обязательной самоизоляции. Легкость, с которой чиновник переносит заболевание, он объясняет сделанной ранее прививкой.

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Теги: Сергей Маненков, коронавирус, глава Белоярского



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