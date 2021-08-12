Экспертизу санитарно-защитной зоны мусоросжигательного завода на востоке Москвы поставили под сомнение

В Москве жители и депутаты Некрасовки пытаются в суде добиться закрытия мусоросжигательного завода №4. (МСЗ4). Накануне в Тверском районном суде столицы допрашивали экспертов научного центра им. Эрисмана, одобривших застройку жилыми домами территорий, расположенных рядом с заводом.

Депутат Мосгордумы Евгений Ступин пишет в соцсетях: если получится признать незаконным сокращение санитарно-защитных зон вокруг завода, то это даст юридическое основание требовать его закрытия.

"На вопросы истца эксперты отвечали, что при обосновании сокращения санитарно-защитной зоны на сам завод не выезжали, представленные ООО "Хартия", документы проверке путем выхода на сам завод не подвергались!!!! Защитные фильтры "эксперты" не осматривали, руководствовались документам заказчика работы, то есть управленцев завода. Уже одного этого основания достаточно, чтобы признать заключение незаконным", - пишет Ступин.

Также выяснилось, что эксперты не учли жалобы жителей на работу завода, а также близость МСЗ4 к особо охраняемой природной территории (парк "Косинский"). "И самое интересное – "эксперты" не смогли представить документа, уполномачивающего их на проведение экспертизы!!!!" – добавляет депутат.

ООО "Хартия" - мусорный оператор, созданный бизнесменом и сыном полпреда президента на Северном Кавказе Игорем Чайкой. Жители окрестных районов неоднократно жаловались в соцсетях и СМИ на запахи от завода, которые делают жизнь крайне некомфортной.