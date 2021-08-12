Инфекционист: Ситуация с COVID-19 в России стабилизируется только к зиме

Стабилизация ситуации с коронавирусной инфекцией в России, возможно, произойдет лишь к зиме, сообщил РИА Новости врач-инфекционист Евгений Тимаков.

По его словам, для формирования иммунной прослойки у россиян требуется время.

В середине-конце сентября, отметил эксперт, скорее всего, будет подъем заболеваемости, так как люди вернутся из отпусков, выйдут на работу, в школу.

10 августа Санкт-Петербург впервые за долгое время снова обогнал Москву по суточному приросту заболевших коронавирусом. Так, в северной столице зафиксировано 1811 новых случаев COVID-19, в Москве – только 1309.

Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в РФ составил 21 378 случаев, и это минимальное значение с конца июня.