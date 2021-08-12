"Будут приписки": "Лига защиты пациентов" раскритиковала премирование врачей за вакцинацию

Президент "Лиги защитников пациентов" Александр Саверский раскритиковал идею премировать врачей за вакцинацию от коронавируса.

По его мнению, это неизбежно приведет прежде всего к припискам. В 2015 году в отчете МГ ФОМС говорится о 29% приписок на профилактике вакцинирования.

"Если вы платите системе за что-то, она начинает мимикрировать и показывать вам это. И это выгодно всем: государство делает вид, что борется с чем-то, врачи получают за это деньги, а население прикрыто сертификатами", − считает Саверский.

Он напомнил, что в марте прошлого года Московский фонд принял решение об увеличении стоимости лечения пневмонии с 63 тыс. до 200-500 тыс. рублей. И статистика заболеваемости коронавирусом стала расти буквально на следующий день. Осенью снова произошло то же самое.

В этих условиях получить медотвод будет еще труднее, а вакцину будут вводить и тем, кому она противопоказана, что приведет к росту смертности. Так же считает глава "Лиги защиты врачей" Семен Гальперин.

В прошлом году начальник ситуационного центра ЦОДД Москвы Александр Евсин назвал увеличение стоимости лечения ковидной пневмонии по сравнению с другими пневмониями "экономическим драйвером для бесконечного ковида".