В Челябинской области туристов обязали получать разрешение для посещения хребта Нургуш

В Челябинской области теперь придется получать специальное разрешение, чтобы посетить хребет Нургуш в нацпарке "Зюраткуль"

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе нацпарка, всем туристам необходимо пройти регистрацию в управлении национального парка "Зюраткуль". Для этого необходимо отправить на электронную почту, заполненную анкету за неделю до похода и получить ответ о регистрации.

За въезд на территорию нацпарка с каждого человека взимается плата в размере 100 рублей. За разрешение посещения любых маршрутов плата не взымается.