Три человека погибли, шесть пострадали: на Ямале продолжают полыхать деревянные дома

Следователи возбудили уголовное дело из-за гибели трех человек на пожаре в ямальском селе Антипаюта, сообщили Накануне.RU в СКР региона.

Пожар произошел сегодня ночью в 16-квартирном деревянном двухэтажном доме. Во время тушения пожара были обнаружены тела троих взрослых человек. Шесть человек пострадали - четверо были госпитализированы в больницу Нового Уренгоя, двое находятся на амбулаторном лечении.

Возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности двум или более лицам".

Руководство следственного управления взаимодействует с органами власти по вопросу оказания помощи пострадавшим.

Причины пожара выясняются.

Отметим, что это уже второй пожар в "деревяшке" с жертвами за эту неделю. 9 августа пожар в деревянном жилом доме в Лабытнанги унес жизни сразу пяти человек.