Избирком зарегистрировал списки еще от четырех партий на выборы в ЗакСО

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания еще от четырех партий.

Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, по единому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов от регионального отделения партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". В них значится 76 человек, один кандидат был исключен на основании решения избирательного объединения.

Также был зарегистрирован список кандидатов в депутаты ЗакСО, выдвинутый реготделением партии "Новые люди". В нем 68 человек, один кандидат исключен.

Кроме этого, зарегистрированы списки от региональных отделений партии "Зеленая альтернатива" (73 человека) и от "Партии роста" (71 человек). Из списка последних были исключены два человека по причине сокрытия судимостей.

Напомним, ранее свердловский избирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона еще от четырех партий. Выборы в областной парламент пройдут в сентябре.