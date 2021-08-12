12 Августа 2021
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Политика Свердловская область
чиновник, депутат, отставка, увольнение, дверь (2018) | Фото: Накануне.RU

Избирком зарегистрировал списки еще от четырех партий на выборы в ЗакСО

Избирательная комиссия Свердловской области зарегистрировала списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания еще от четырех партий.
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Как сообщили Накануне.RU в областном избиркоме, по единому избирательному округу зарегистрированы списки кандидатов от регионального отделения партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду". В них значится 76 человек, один кандидат был исключен на основании решения избирательного объединения.

Также был зарегистрирован список кандидатов в депутаты ЗакСО, выдвинутый реготделением партии "Новые люди". В нем 68 человек, один кандидат исключен.

Кроме этого, зарегистрированы списки от региональных отделений партии "Зеленая альтернатива" (73 человека) и от "Партии роста" (71 человек). Из списка последних были исключены два человека по причине сокрытия судимостей.

Напомним, ранее свердловский избирком зарегистрировал списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания региона еще от четырех партий. Выборы в областной парламент пройдут в сентябре.

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Теги: ЗакСО, списки, выборы, кандидаты, избирком



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