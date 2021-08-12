12 Августа 2021
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Коллаж, обвал нефти (2020) | Фото: Накануне.RU

США попросили участников сделки ОПЕК+ увеличить добычу нефти

Вашингтон обратился к участникам сделки ОПЕК+ с просьбой увеличить добычу нефти на фоне роста цен на автомобильное топливо. Сначала эту позицию Белого дома озвучила пресс-секретарь президента США Дженнифер Псаки, а затем и сам Джо Байден заявил: "США дали понять ОПЕК, что сокращение нефтедобычи должно быть прекращено по мере восстановления мировой экономики, чтобы снизить цены".

Примечательно, что США не являются участником сделки.

В свою очередь, в ОПЕК+ дали понять, что не кинутся, сломя голову, выполнять поручения Байдена, но консультации по этой теме не исключаются.

Россия является участником сделки ОПЕК+, заключенной в прошлом году в момент максимального за многие годы снижения спроса на нефть и, соответственно, цен на нее. Участники сделки, ключевые из которых – Россия и Саудовская Аравия, договорились о распределенном снижении добычи нефти на период низких цен. Сейчас ОПЕК+ периодически увеличивает квоты на добычу.

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Теги: опек+, сделка, добыча нефти, рост цен



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