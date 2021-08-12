СМИ: В Якутии чиновники уехали на свадьбу вместо того, чтобы тушить лес

В Якутии чиновники Чурапчинского района уехали на свадьбу в Якутск, когда в муниципалитете горел лес. Об этом сообщает "Якутия.Инфо".

По данным издания, речь идет о заместителе главы, начальнике КЧС, руководителе финансового управления, замглавы по строительству.

О поездке чиновников в разгар пожара сообщили местные жители. Они уверены, что если бы сотрудники администрации остались в селе, пожар в Чурапчинском районе можно было бы быстро потушить.

Накануне сообщалось, что на тушении возгорания в Чурапчинском районе погиб доброволец. Он сгорел вместе с трактором, на котором работал. Власти пообещали расследовать его гибель.

За последние сутки в Якутии обнаружили девять новых лесных пожаров общей площадью 307 га. Всего в республике горят 1 288 тыс. га лесов, сообщает Regnum. Шесть населенных пунктов находятся на особом внимании в связи с лесными пожарами.