"Маяк": По забору на стройплощадке на улице Декабристов неправомерность не была установлена

Редакция СМИ "Накануне.RU" благодарна ООО "Корпорация "Маяк" за пристальное внимание к деятельности СМИ "Накануне.RU" и за внимательное отслеживание публикаций, размещаемых на нашем ресурсе. Редакция открыта для выражения разных точек зрения участников конфликтной ситуации. Поскольку, на сегодняшний день ООО "Корпорация "Маяк" обратилось к СМИ "Накануне.RU" по вопросу размещения опровержения к информационному материалу, публикуем текст, представленный ООО "Корпорация "Маяк", касательно стройплощадки на улице Декабристов в Екатеринбурге.