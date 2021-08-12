13 Августа 2021
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Строительная площадка &quot;Маяка&quot; возле дома по ул. Красноармейская,78а (2021) | Фото: Накануне.RU

"Маяк": По забору на стройплощадке на улице Декабристов неправомерность не была установлена

Редакция СМИ "Накануне.RU" благодарна ООО "Корпорация "Маяк" за пристальное внимание к деятельности СМИ "Накануне.RU" и за внимательное отслеживание публикаций, размещаемых на нашем ресурсе. Редакция открыта для выражения разных точек зрения участников конфликтной ситуации. Поскольку, на сегодняшний день ООО "Корпорация "Маяк" обратилось к СМИ "Накануне.RU" по вопросу размещения опровержения к информационному материалу, публикуем текст, представленный ООО "Корпорация "Маяк", касательно стройплощадки на улице Декабристов в Екатеринбурге.

По материалу от 16 июля 2021 года:

(2021)|Фото: ООО "Корпорация "Маяк"

(2021)|Фото: ООО "Корпорация "Маяк"

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