В Петербурге православный активист дал пощечину журналисту Невзорову

В петербургском отеле "Гельвеция" православный активист напал на журналиста и писателя Александра Невзорова.

Невзоров устроил в отеле автограф-сессию, там же проходили съемки его программы "Невзоровские среды". В какой-то момент к столу, где раздавались автографы, подошел не поклонник творчества, а противник. Он выругался матом и дал журналисту пощечину. Его тут же скрутила охрана, вызвали полицию.

Когда представители правоохранительных органов приехали, Невзоров сказал, что заявление на напавшего писать не будет. Он еще некоторое время пытался спорить со своим обидчиком, который пришел в себя и вполне адекватно высказывался. Молодой человек был недоволен тем, что Невзоров "из-за двух-трех недостойных попов оскорбляет всю православную веру и чувства верующих". Журналист же заявил, что, по его мнению, истинно верующему человеку воздастся, если он будет безропотно терпеть нападки.