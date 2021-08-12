12 Августа 2021
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
Наталья Комарова (2019) | Фото: Накануне.RU

Губернатор Югры в прямом эфире встретится с чемпионами Олимпиады

Озвучена тема нового прямого эфира губернатора Натальи Комаровой, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.
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"Завершились Олимпийские игры в Токио. Они стали памятными для югорчан первым олимпийским "летним" золотом, региональным рекордом по количеству наград, первой в истории российского тхэквондо медалью высшей пробы. Спасибо спортсменам, тренерам за достойное выступление", - написала в своих социальных сетях глава региона.

Встреча пройдет в преддверии Дня физкультурника в 16.00 в пятницу, 13 августа. К разговору подключатся югорские участники Олимпийских игр в Токио, паралимпийцы, спортсмены, представители федеральных спортивных организаций, представители "Команды Югры", главы муниципалитетов, руководители отраслевых департаментов, эксперты. Участники встречи обсудят поддержку олимпийского и паралимпийского движения в Югре, создание условий для занятия физкультурой и спортом в округе, поддержку гражданских инициатив в сфере спорта и физической культуры.

Модераторами прямого эфира станут телеведущая "Матч ТВ" Ольга Петрикова, член команды КВН "Северяне" Ринар Рахманов, тренер по тайскому боксу в клубе единоборств "Югра" Илья Гриненко, фитнес-тренер, организатор фитнес-туров Ирина Маковей.

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Теги: Наталья Комарова, Олимпиада, прямой эфир



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