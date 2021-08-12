В Подмосковье нашли двоих из пяти сбежавших из изолятора

В подмосковном Подольске полиции и ФСБ удалось задержать двоих из пяти сбежавших на прошлой неделе из ИВС в Истре. Среди троих, которых продолжают искать, - Александр Мавриди, обвиняемый в убийстве "мясного короля" Владимира Маругова.

Задержанные скрывались в съемной квартире, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя МВД. Вместе с беглецами в квартире находились арендаторы – мужчина и женщина – их подозревают в пособничестве побегу путем предоставления укрытия. Задержать беглецов помогли местные жители: они узнали сбежавших по ориентировкам и сообщили в полицию.

Напомним, МВД России объявило награду в размере 1 млн руб. за информацию, которая поможет поймать Мавриди.

Пятеро мужчин сбежали из ИВС в Истре в ночь на 6 августа. По предварительным данным, они скрутили замки на дверях камеры отверткой (откуда она взялась – сейчас выясняют следователи). По делу задержаны сотрудники изолятора, которые находились на рабочем месте в момент побега.