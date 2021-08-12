В Челябинске экс-руководителя автосалона будут судить за мошенничество на 18 млн рублей

В Челябинске бывшего руководителя автосалона "АСК Моторс" будут судить по обвинению в мошенничестве на 18 млн рублей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Следствие считает, что обвиняемый получал в фактическое распоряжение транспортные средства потерпевших и правоустанавливающие документы на них. После этого он продавал их, подделывая договоры купли-продажи от имени фактических собственников транспортных средств.

Также он получал от знакомых займы, но деньги не возвращал.

Потерпевшими по делу признаны 11 человек. Им причинен ущерб в размере свыше 18 млн рублей.