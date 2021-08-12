12 Августа 2021
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Общество В России
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Минздрав разработал проект о запрете продажи крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав разработал новый законопроект о повышении возрастного ценза на продажу алкоголя с содержанием спирта более 16,5% до 21 года, пишут "Известия".

В пояснительной записке говорится, что медицинские исследования указывают на небезопасность потребления спиртного для нормального развития головного мозга, который окончательно формируется только к 21 году.

Новые правила предлагают ввести с 1 марта 2022 года. Проект министерства проходит оценку рабочей группы по "регуляторной гильотине". Затем его рассмотрит комиссия по законопроектной деятельности правительства, которая примет решение о внесении документа в Госдуму.

В прошлом году глава Минздрава России Михаил Мурашко во время выступления в Госдуме заявил, что полезно было бы повысить возраст продажи алкоголя до 21 года. По данным ведомства, смертность в России от алкоголя увеличилась во время эпидемии.

В 2019 году Минздрав уже предлагал запретить продажу крепкого алкоголя лицам моложе 21 года. Законопроект вынесли на общественное обсуждение. Но тогда финансово-экономический блок кабмина тогда не поддержал идею.

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Теги: минздрав, алкоголь, 21 год



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