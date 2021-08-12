Житель Нижнего Тагила отдал все деньги мошенникам, сделав около 100 переводов

Житель Нижнего Тагила перевел на "безопасные счета" крупную сумму денег. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в полицию обратился 50-летний мужчина и рассказал, как поддался на уговоры мошенников. Днем ранее с московского номера ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником центрального следственного управления и заявил, что по банковскому счету тагильчанина проводятся сомнительные операции. "Следователь" сообщил, что переводит разговор на представителя центрального банка, который подскажет и проконсультирует, как обезопасить средства.

Потерпевший рассказал сыщикам, что девушка – "работник банка" – была очень убедительна. По ее настойчивой рекомендации, находясь на постоянной связи, он снял в кассе банка на проспекте Ленина накопленную за много лет сумму – 1 миллион 380 тысяч рублей. Затем проехал в торговый центр на Садовой и через банкомат отправил злоумышленникам все свои деньги, сделав 92 перевода.

Сейчас полицейские проводят проверку. Сыщики обратились с запросом в финансовую организацию для выяснения информации о движении денежных средств.

Напомним, ранее в свердловской полиции назвали сумму, которую с начала года мошенники выманили у жителей региона.