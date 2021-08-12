Житель Нижнего Тагила отдал все деньги мошенникам, сделав около 100 переводов

12 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Свердловская область
банкомат, карта, мошенник (2016) | Фото:vk.com

Житель Нижнего Тагила отдал все деньги мошенникам, сделав около 100 переводов

Житель Нижнего Тагила перевел на "безопасные счета" крупную сумму денег. Сейчас в ситуации разбираются полицейские.
Читайте также:

Как сообщили Накануне.RU в городском МВД, в полицию обратился 50-летний мужчина и рассказал, как поддался на уговоры мошенников. Днем ранее с московского номера ему позвонил неизвестный, который представился сотрудником центрального следственного управления и заявил, что по банковскому счету тагильчанина проводятся сомнительные операции. "Следователь" сообщил, что переводит разговор на представителя центрального банка, который подскажет и проконсультирует, как обезопасить средства.

Потерпевший рассказал сыщикам, что девушка – "работник банка" – была очень убедительна. По ее настойчивой рекомендации, находясь на постоянной связи, он снял в кассе банка на проспекте Ленина накопленную за много лет сумму – 1 миллион 380 тысяч рублей. Затем проехал в торговый центр на Садовой и через банкомат отправил злоумышленникам все свои деньги, сделав 92 перевода.

Сейчас полицейские проводят проверку. Сыщики обратились с запросом в финансовую организацию для выяснения информации о движении денежных средств.

Напомним, ранее в свердловской полиции назвали сумму, которую с начала года мошенники выманили у жителей региона.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: мошенники, переводы, Нижний Тагил



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети