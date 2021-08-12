На Камчатке в озеро упал вертолет Ми-8 с туристами: восемь человек из 16 спасены

ВертолетМи-8 упал в воду Курильского озера на Камчатке. На борту находилось 16 человек, спасено восемь. Спасенные госпитализированы, состояние двух из них оценивается как тяжелое.

Поиски остальных восьми человек затруднены: вертолет упал на глубину 137 метров, у местных спасателей-водолазов сейчас есть оборудование для погружения на глубину до 20 метров. Создан оперативный штаб, который и будет принимать решение о дальнейшем ходе операции.

По данным СМИ, на борту находились туристы из Москвы и Санкт-Петербурга (в том числе один ребенок). Три человека составлял экипаж: пилот-КВС, штурман и механик. Сообщается, что вертолет отвозил туристов на горячие источники. Среди пассажиров был работавший на "России 24" экономист Николай Корженевский, ныне директор лаборатории "СберДанные", он выжил.

Следственный комитет возбудил дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, а прокуратура начала проверку исполнения законодательства о туруслугах, полеты туристических вертолетов в районе озера приостановлены.

Известно также, что владеет упавшим вертолетом компания "Витязь-Аэро". 49,5% в уставном капитале компании принадлежат депутату местного заксобрания, миллиардеру из списка Forbes Игорю Редькину, которого буквально накануне суд отправил под домашний арест – ему предъявлено обвинение в убийстве. Редькин сам сообщил о возможной причастности к убийству. По его версии, он хотел подстрелить медведя, вышедшего в поселок. Но пуля попала в местного жителя, который скончался.