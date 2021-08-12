Не сочли нужным учитывать факты: Захарова об антироссийском вбросе BBC по Ливии

Британские СМИ не сочти нужным учитывать факты при создании «расследования». Об этом ФАН заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Агентство BBC опубликовало материал о Ливии, в котором безуспешно попыталось доказать присутствие «ЧВК Вагнера» в североафриканском государстве. Все повествование авторы выстроили вокруг мобильного устройства, которое якобы забыл один из бойцов под Триполи. Планшет обнаружили еще в 2019 году, однако тщательно скрывали в течение почти трех лет по неизвестной причине.

Более того, нет доказательств тому, что устройство подлинное и действительно существовало. Пропагандистский материал построен исключительно на голословных обвинениях в стиле западных информационных агентств.

Примечательно, что сотрудники BBC использовали не всю добытую информацию. В ущерб объективности и, возможно, в угоду кураторам из спецслужб они не стали упоминать, что отправляли запрос во внешнеполитическое ведомство РФ. Полученный ответ, вероятно, выбился из общей антироссийской картины, срежиссированной британским СМИ, поэтому о нем умолчали.

«Мы неоднократно комментировали эту тему. К сожалению, британские СМИ не сочли нужным учитывать факты», - заявила Мария Захарова.

Официальный представитель МИД России передала в распоряжение Федерального агентства новостей ответ ведомства на запрос BBC.

«Уважаемый г-н Митчелл,

В ответ на Ваш запрос сообщаем, что данная тема уже неоднократно комментировалась. Направляем ссылки на имеющиеся в общем доступе материалы. Надеемся, что они будут использованы для подготовки объективного материала без искажений.

1) https://ria.ru/20200623/1573353625.html

2) https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4153409

3) https://www.mid.ru/ru/nedostovernie-publikacii/-/asset_publisher/nTzOQTrrCFd0/content/id/4105701?novelty-display-dynamic=novelty

4) https://www.mid.ru/web/guest/foreign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/4513474#7 ».

Василий Ниорадзе, по ее словам, является начальником отдела оперативной информации в ДИП.

Очевидно, что BBC не устроил ответ Министерства иностранных дел. В данном случае позицию РФ просто проигнорировали, чтобы не портить очередное антироссийское «расследование».

«Относительно упоминаний «ЧВК Вагнера» отмечаем, что российских военнослужащих в Ливии нет. Деятельность частных военных компаний не предусмотрена законодательством Российской Федерации», - говориться в официальном документе МИД РФ.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей опубликовала собственное расследование, в котором ознакомилась с материалом BBC, тщательно проанализировала аргументы авторов и выяснила, как западное СМИ создавало вброс о россиянах в Ливии.