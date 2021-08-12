Госдума намерена включить службу в армии в трудовой стаж

"Единая Россия 12 августа внесет в Госдуму проект закона о включении периода службы в армии в трудовой стаж.

Как сообщил один из авторов документа Сергей Неверов, это позволит досрочно выйти на пенсию. По словам парламентария россиянин, отслуживший два года срочной службы в армии и далее непрерывно работавший, к 60 годам "никак не может накопить необходимые 42 года, хотя эти недостающие два года он посвятил почетному долгу – службе Родине".

В случае вступления поправок в силу, с 2022 года на досрочную пенсию смогут выйти граждане, достигшие 60 лет, выработавшие 42 года страхового стажа с учетом срочной службы в армии.

Названы условия досрочного выхода на пенсию при потере работы. Для этого, прежде всего, надо иметь страховой стаж не менее 25 лет для мужчин и 20 – для женщин.

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