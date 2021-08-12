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Общество Курганская область Уральский ФО
(2004) |

В Кургане выясняют причину гибели штукатура-моляра на стройплощадке

4 августа на территории строящегося комплекса многоквартирных  домов в 11 микрорайоне  Кургана произошёл инцидент, в результате которого упал с высоты и получил тяжелые травмы штукатур-маляр.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по региону, 34-летнего пострадавшего был доставлен в  медицинское учреждение областного центра, где спустя несколько дней он скончался.

По данному факту инициировано уголовное дело по статье "Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека".

Выясняются все обстоятельства всех обстоятельств инцидента. Следователи опрашивают сотрудников строительной организации, а также очевидцев случившегося.

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Теги: Курган, стройка, СКР



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