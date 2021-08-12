12 Августа 2021
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ремонт электроэнергия (2016) | Фото: vlada.io

В Абхазии пациент ковидного госпиталя умер после скачка электроэнергии

В Абхазии пациент гудаутского госпиталя, в котором проходят лечение больные коронавирусом, скончался после скачка электроэнергии в реанимации.

В результате инцидента еще трое находятся в тяжелом состоянии. Электричество вывело из строя аппараты искусственной вентиляции легких в двух реанимационных палатах.

По данному факту прокуратура проводит проверку, сообщает РИА "Новости".

Ранее в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи во Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение, в котором находились пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате умерли девять больных, находившихся в реанимационном отделении.

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Теги: Абхазия, больница, коронавирус



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