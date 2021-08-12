Годовая инфляция в России в августе осталась на уровне 6,5%

С начала 2021 года в России потребительские цены выросли на 4,49%.

Как сообщили Накануне.RU в Росстате, инфляция с 3 по 9 августа находилась на нулевом уровне. В годовом выражении в августе этот показатель, по данным Минэкономразвития, остается на уровне 6,5%.

Напомним, в России в первую неделю августа зафиксировали снижение цен на овощи и повышение цен на мясо, и продукты животного происхождения.

В конце июля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о фиксации некоторого снижения стоимости "борщевого набора".

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