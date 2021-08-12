Самовыдвиженца Юнемана могут снять с думских выборов

Рабочая группа окружной избирательной комиссии по Чертановскому одномандатному избирательному округу №210 в Москве проверила подписные листы самовыдвиженца в депутаты Госдумы Романа Юнемана.

Комиссия заявила об обнаружении нарушения избирательного законодательства. Как следствие, Юнеману может быть отказано в регистрации. Как сообщил кандидат в своем Telegram-канале, больше 1000 подписей забраковала "проверка по базе МВД", около 250 подписей забраковали графологи и 189 подписей признали повторяющимися.

Данные протокола проверки кандидат в депутаты назвал "полным бредом". Он будет оспаривать результаты проверки.

Ранее в Екатеринбурге суд отменил решение о регистрации бизнесмена из "списка Титова" Сергея Капчука кандидатом на выборах в Госдуму РФ. Напомним, Капчук выдвигается от "Партии роста", которую возглавляет бизнес-омбудсмен Борис Титов. Планировалось, что коммерсант возглавит уральский список партии, но ЦИК отказал ему в регистрации на выборах из-за наличия судимости.