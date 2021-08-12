При дельта-штамме вакцина Moderna эффективнее Pfizer - ученые

Ученые из США изучили две вакцины от COVID-19 Moderna и Pfizer американского производства на их эффективность в отношении дельта-штамма.

Как выяснилось, препарат Moderna более эффективен, чем Pfizer. Исследование проводилось с участием более 50 тыс. пациентов при участии клиники Мэйо, которая является одним из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.

По словам экспертов, эффективность Moderna против инфекции упала до 76% в июле, когда преобладал вариант коронавируса дельта. В начале года этот показатель составлял 86%. За этот же период, согласно исследованию эффективность Pfizer/BioNTech упала с 76% до 42%, сообщает Reuters.