12 Августа 2021
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вакцинация, грипп, прививка, укол, медицина (2020) | Фото: Пресс-центр Правительства Кировской области

При дельта-штамме вакцина Moderna эффективнее Pfizer - ученые

Ученые из США изучили две вакцины от COVID-19 Moderna и Pfizer американского производства на их эффективность в отношении дельта-штамма.

Как выяснилось, препарат Moderna более эффективен, чем Pfizer. Исследование проводилось с участием более 50 тыс. пациентов при участии клиники Мэйо, которая является одним из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира.

По словам экспертов, эффективность Moderna против инфекции упала до 76% в июле, когда преобладал вариант коронавируса дельта. В начале года этот показатель составлял 86%. За этот же период, согласно исследованию эффективность Pfizer/BioNTech упала с 76% до 42%, сообщает Reuters.

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Теги: Moderna, Pfizer, вакцины



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