Представитель депутата Гаджиева: подарок в $1 млн чемпиону Олимпиады Садулаеву - фейк

Сообщения о том, что депутат Госдумы из Дагестана Магомед Гаджиев подарил олимпийскому чемпиону, борцу Абдулрашиду Садулаеву $1 млн, не соответствует действительности.

Как сообщил представитель народного избранника, Гаджиев пригласил спортсмена в гости, чтобы поздравить с победой и не более того, сообщает РБК.

"Хочу поблагодарить своего земляка из Чародинского района, депутата Госдумы Магомеда Гаджиева, который решил поощрить меня $1 млн за победу на Олимпиаде в Токио", - заявил ранее РИА"Новости" сам Садулаев.

Как отметил олимпийский чемпион, без внимания не останется и его тренер Шамиль Омаров.

Напомним, Садулаев стал золотым призёром Олимпийских игр в Токио.

В финальном поединке в весовой категории до 97 кг Абдулрашид одержал победу над американцем Кайлом Снайдером со счётом 6:3.

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