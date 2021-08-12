Медицинская косметология может сделать отдельным видом деятельности

Сфера медицинской косметологии, которая относится в России к сегменту спа-отрасли, может стать отдельным видом деятельности.

Как сообщила председатель рабочей группы по развитию оздоровительной индустрии спа и восстановительной медицине московской "Деловой России" Наталья Филиппова, сфера медицинской косметологии получит свой код общероссийского классификатора видов экономической деятельности уже предстоящей осенью.

Следующим шагом бизнес предлагает принять ОКВЭД по медицинской реабилитации. Как отметила Филиппова, ОКВЭД "Медицинская реабилитация" будет принят в предстоящем году, передает ТАСС.

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