Козак: Достигнута договоренность с Молдавией о снятии взаимных торговых барьеров

Молдавия и Россия договорились снять барьеры во взаимной торговле.

Как сообщил замглавы Администрации президента РФ Дмитрий Козак по итогам прошедших с президентом Молдавии Майей Санду переговоров, решение приднестровского вопроса — это внутреннее дело Кишенева. Как отметил Козак, Молдавия и РФ в будущем будут дружить и сотрудничать, сообщает "Интерфакс".

Ранее Санду обратилась к президенту России Владимиру Путину и лидерам других стран с просьбой предоставить ее государству вакцину от коронавируса.