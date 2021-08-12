Власти Японии смягчат карантинные ограничения для прибывающих из Москвы

Японские власти пойдут на смягчение карантинных требований, которые действуют из-за эпидемии COVID-19, в отношении въезжающих в страну из Москвы.

Как сообщили Накануне.RU в МИД Японии, двухнедельный карантин останется в силе. Однако теперь прибывающим из Москвы после въезда в страну необходимо будет находиться в специализированном учреждении не шесть дней, а три. Оставшиеся дни в случае отрицательного теста на коронавирус они смогут провести в другом месте.

Ранее японские ученые выяснили, что лямбда-штамм COVID-19, появившийся в Перу, более заразен и устойчив к иммунитету, чем другие разновидности коронавируса.