Арестован бывший премьер Северной Осетии Такоева

Басманный суд Москвы отправил под арест в СИЗО на два месяца экс-главу правительства Республики Северная Осетия—Алания Сергея Такоева, а также министра туризма республики Алана Диамбекова и главу Осетинского завода автомобильного и тракторного электрооборудования Аиду Габараеву.

Все они проходят по делу о растрате 180 млн руб., сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, в 2014 году Такоев и Диамбеков, работавшие в правительстве Северной Осетии, Габараева, возглавляющая предприятие, обеспечили заключение госконтракта и приобретение у подконтрольного им Осетинского завода в собственность республики объектов недвижимости по завышенной стоимости.

Количество обвиняемых может увеличиться, так как по делу проходят неустановленные лица. Продолжаются сбор и фиксация доказательств, а также установление всех соучастников преступления.

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