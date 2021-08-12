Новые авто продолжают поступать в медучреждения Кубани по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения"

Павловская центральная районная больница на получила новый автомобиль, передает корреспондент Накануне.RU. Поступление новых транспортных средств в медицинские учреждения Кубани проходит в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Автомашины предназначены для нужд амбулаторно-поликлинических служб Краснодарского края. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона, автомобиль «Нива» отправили в Веселовскую амбулаторию поселка Северный – он предназначен для работы на сельском врачебном участке.

"Благодаря наличию автомобиля медицинская помощь станет более доступной для сельских жителей. Врач общей практики, врач-терапевт смогут оказать жителям поселка оперативную и качественную помощь на дому", – рассказал главный врач Павловской ЦРБ Игорь Борисов.

Отметим, что в первые дни августа машины для оказания первичной медицинской помощи уже получили Кавказская, Тихорецкая и Калининская центральные районные больницы, а также городские поликлиники в Сочи и Краснодаре.

Всего в 2021 году в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» запланировано приобретение 299 единиц автотранспорта для амбулаторно-поликлинической службы. А в целом по региональной программе «Модернизация первичного звена» на 2021 год предусмотрено 3,7 млрд рублей. В планах строительство фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт поликлиник и приобретение медицинского оборудования.