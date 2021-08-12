Новые авто продолжают поступать в медучреждения Кубани по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения"

12 Августа 2021
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Краснодарский край Сибирский ФО Новосибирская область Алтайский край Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Элиты считают, что заняли место под солнцем"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Краснодарский край
лада, автомашина, автопром, автомобиль (2021) | Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Новые авто продолжают поступать в медучреждения Кубани по региональной программе "Модернизация первичного звена здравоохранения"

Павловская центральная районная больница на получила новый автомобиль, передает корреспондент Накануне.RU. Поступление новых транспортных средств в медицинские учреждения Кубани проходит в рамках реализации региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения».

Автомашины предназначены для нужд амбулаторно-поликлинических служб Краснодарского края. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации региона, автомобиль «Нива» отправили в Веселовскую амбулаторию поселка Северный – он предназначен для работы на сельском врачебном участке.

"Благодаря наличию автомобиля медицинская помощь станет более доступной для сельских жителей. Врач общей практики, врач-терапевт смогут оказать жителям поселка оперативную и качественную помощь на дому", – рассказал главный врач Павловской ЦРБ Игорь Борисов.

лада, автомашина, автопром, автомобиль(2021)|Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Отметим, что в первые дни августа машины для оказания первичной медицинской помощи уже получили Кавказская, Тихорецкая и Калининская центральные районные больницы, а также городские поликлиники в Сочи и Краснодаре.

Всего в 2021 году в рамках краевой программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» запланировано приобретение 299 единиц автотранспорта для амбулаторно-поликлинической службы. А в целом по региональной программе «Модернизация первичного звена» на 2021 год предусмотрено 3,7 млрд рублей. В планах строительство фельдшерско-акушерских пунктов, капитальный ремонт поликлиник и приобретение медицинского оборудования.

add_circle ОБСУДИТЬ
Форум временно не работает по техническим причинам, приносим извинения.


Теги: программа модернизация первичного звена здравоохранения, краснодарский край, автомобили, амбулатория



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети