Байден призвал страны ОПЕК отказаться от сокращения добычи нефти ради снижения цен для потребителей

Президент США Джо Байден во время выступления в Белом доме призвал страны ОПЕК отказаться от сокращения добычи нефти по мере восстановления мировой экономики, сообщает ТАСС.

По его словам, сокращение добычи, которое было сделано во время пандемии, должно быть отменено, чтобы снизить цены для потребителей.

18 июля страны ОПЕК+ согласовали продление соглашения о сокращении добычи нефти до конца 2022 года, а также приняли решение о наращивании добычи на 400 тыс. баррелей в сутки ежемесячно с августа до полного свертывания сокращений.