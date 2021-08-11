В России подешевели овощи из "борщевого набора", но подорожало мясо

В России в первую неделю августа зафиксировали снижение цен на овощи и повышение цен на мясо и продукты животного происхождения. Такие данные приводит Росстат, передает корреспондент Накануне.RU.

"С 3 по 9 августа 2021 г. выросли цены: на сметану – на 0,5%, говядину и свинину – на 0,4%, баранину – на 0,3%, колбасу полукопченую и варено-копченую – на 0,2%. Цены на мясо кур в среднем по стране выросли на 0,1%, в том числе в 30 субъектах Российской Федерации выросли на 0,1-0,9%, в пяти субъектах – на 1,0-4,0%. В 21 субъекте цены не изменились. В 29 субъектах цены на мясо кур снизились на 0,1-2,5%", - говорится в сообщении.

Также на сайте ведомства говорится, что цены на плодоовощную продукцию снизились в среднем на 2,4%, в том числе на морковь – на 8,8%, помидоры – на 5,1%, огурцы – на 4,9%, картофель – на 4,7%, лук репчатый – на 0,3%, яблоки – на 0,2%.

В конце июля глава Банка России Эльвира Набиуллина сообщила о фиксации некоторого снижения стоимости "борщевого набора". Она также пояснила причину его подорожания несколько недель назад: это происходит в текущем году из-за неурожая прошлого года, а новый урожай еще не подоспел.

В середине лета замглавы минпромторга Виктор Гордеев, выступая на встрече, организованной "Единой Россией", сообщил о значительных наценках, которые ставят на овощи торговые сети. "Ресурсов в стране в целом достаточно, растут и темпы уборки. Но рост цен все равно идет. У производителей килограмм картофеля стоит 20 руб., у торговых сетей – 56 руб., наценка – 165%. По моркови наценка 350%, по капусте – 215%. Обосновать такой рост цен, мне кажется, невозможно", - заключает Гордеев. Тогда, кстати, "Единая Россия" давала две недели правительству, чтобы то договорилось с ритейлерами насчет снижения цен на овощи.